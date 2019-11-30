С начала суток враг единожды открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, в результате потерь нет, - пресс-центр

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Отмечается, что потерь в результате обстрела среди личного состава Объединенных сил не было.

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Напомним, 29 ноября российско-террористические войска 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, вследствие чего погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.