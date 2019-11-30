Зеленский хочет мира с Россией и будет это демонстрировать во время "нормандской встречи", - Зеркаль

Такую уверенность выразила в интервью DW экс-заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский хочет мира с Россией. Он неоднократно об этом заявлял. И это как раз и будет демонстрировать во время "нормандской встречи". Я думаю, все уже увидели, что в его понимании мир. Это прекращение огня. Это то, чтобы вернулись все наши украинцы, которые сейчас незаконно находятся и в РФ, и в Крыму. Это налаживание отношений с РФ. Это заключение новых договоров", - рассказала Зеркаль.

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По ее мнению, эти стремления целесообразны, однако лично она не верит в подлинность намерений президента РФ Владимира Путина.

"Дело в том, как мы будем достигать этой дружбы, на каких условиях. Если он говорит о том, что мы обеспечим территориальную целостность и суверенитет, и будет восстановлен наш территориальный суверенитет над Крымом и над Донбассом, то это одно. Но у меня возникают сомнения относительно того, что президент РФ согласится на то, что Крым - не их", - говорит Зеркаль.

Она также напомнила, что у каждой из сторон "нормандской четверки" есть собственные интересы, и выразила надежду, что результат встречи "будет сбалансированным - в пользу Украины". Однако - подчеркнула Зеркаль - она очень скептически настроена.

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Напомним, встреча лидеров нормандского формата запланирована на 9 декабря и состоится в Елисейском дворце в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что готов к переговорам в различных форматах в рамках "нормандской встречи" 9 декабря в Париже лидеров Украины, Франции, Германии и России. "Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну", - сказал он на брифинге в среду в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.