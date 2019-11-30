Пятеро фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" нуждаются в немедленном лечении, - адвокат Шейхмамбетов

Об этом на встрече активистов общественной инициативы "Крымская солидарность" 30 ноября в Евпатории заявил адвокат Назим Шейхмамбетов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По его словам, у каждого из этих людей имеется ряд заболеваний, которые требуют либо срочной операции, либо неотложной госпитализации: Шабан Умеров жалуется на невыносимые боли, жжение в области сердца. Измерить артериальное давление нет возможности. Соответственно, какие именно таблетки ему нужно принимать – неизвестно. То ли от повышенного, то ли от пониженного артериального давления.

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У Сервета Газиева, отмечает адвокат, боли в области кишечника, сердца, страдает повышенным артериальным давлением. Также боли в ноге настолько сильны, что он волочит ногу за собой. Обследование с последующим лечением не проводится.

Энвер Омеров нуждается в срочной операции, принимает лекарства, которые высылают родственники. Но даже эти медикаменты не снимают необходимость в срочной операции.

У Асана Яникова – кишечная непроходимость, проблемы с сердцем (неполная блокада ножки), монетовидная экзема.

Джемилю Гафарову необходим диализ (метод очищения крови. - Ред.) либо замена почки. У него третья группа инвалидности. Беспокоит подагра из-за повышения мочевины. Неоказание своевременной медицинской помощи может повлечь необратимые последствия - смерть, отмечает адвокат.

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Шейхмамбетов также заявил, что все названные люди неоднократно были этапированны с места на место. После чего их состояние ухудшалось.

Напомним, сотрудники ФСБ России, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Обвиняемыми по этому делу проходят 25 крымских татар.