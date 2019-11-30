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30.11.19 19:59

Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ. ФОТО

Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую (минометную, прицепную, самоходную, реактивную, противотанковую) батарею Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Информ.

Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 01

На конкурсе были представлены подразделения всех видов Вооруженных Сил, всего 14 батарей.

Конкурс предусматривал испытания в четырех номинациях. Первая - тактическая, где оценивалась слаженность батарей. Вторая - индивидуальная по стрельбе и управлению огнем - выполнение зачетных огневых задач на компьютерном артиллерийском полигоне. Третья номинация - специальная, где обращали внимание на практические навыки воинов по специальной и технической подготовке. Четвертая - спортивная.

Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 02

Лучшими прицепной и противотанковой батареями признаны представители 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Они награждены переходными макетами артиллерийских установок и денежными премиями в размере 440 тыс. и 410 тыс. гривен соответственно.

Звание лучшей минометной батареи получили военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригады. Победа в этой номинации предусматривает денежную премию 340 тыс. гривен.

Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 03

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Лучшей реактивной батареей признаны артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Они получат 310 тыс. гривен.

Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 04

А лучшей самоходной артиллерийской батареей стали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Их ждет денежная премия - 290 тыс. гривен.

Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 05

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