Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
30.11.19 22:58

Наша задача - донести правдивую информацию, - Бородянский анонсировал создание телеканала с вещанием на ОРДЛО

Телеканал для оккупированной части Донецкой и Луганской областей начнет работу в феврале 2020 года.

телевидение

Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Наша задача - сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог - в эфире такого телеканала. Прежде всего, с научной средой. И наша задача - донести правдивую информацию. Язык будет и украинский, и русский. Именно сейчас идет процесс создания такого телеканала на базе UATV, который должен быть запущен уже в феврале. Повторяю: его эфирное вещание будет только на временно оккупированных территориях", - сообщил Бородянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нормы закона о дезинформации будут действовать, пока часть Украины остается оккупированной, - Бородянский

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100