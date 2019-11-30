В Украине создадут рейтинг городов по динамике развития культурных услуг для населения, - Бородянский

Как заявил глава ведомства Владимир Бородянский в интервью ZN.UA, это должно помочь населению понять, развивается ли культурная сфера в городе, передает Цензор.НЕТ.

"Украина выбрала направление на децентрализацию. Но децентрализация - это не только возможность распоряжаться бюджетом и имуществом, которым оперируют. Это еще и ответственность горожан, избирающих такую власть, благодаря которой в городах будут развиваться разные культурные учреждения. Мы со своей стороны будем создавать разные культурные стимулы", - подчеркнул министр.

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По его словам, в Украинском культурном фонде в этом году есть программа "Культурная столица Украины", в рамках которой можно получить 30 миллионов гривен на громаду.

"Сейчас мы думаем над тем, чтобы сделать рейтинг городов по динамике развития культурных услуг для населения. И тогда население будет понимать, у них в городе развивается эта сфера с действующим мэром и конкретной радой или не развивается. А мы как министерство будем отслеживать рейтинг. Это будет публичный формат. Поэтому избрание власти - это полностью ответственность населения", - рассказал Бородянский.