ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ от 30 ноября
Наблюдатели сообщили, что больше всего нарушений в Донецкой области зафиксировано вблизи Светлодарска и возле Донецкой фильтровальной станции.
На Луганщине аналогичные нарушения были неподалеку Золотого-4.
Миссия продолжает наблюдение за участками разведения сил и средств.
"На участке разведения в районе Станицы Луганской команда СММ видела, как рабочие с неподконтрольных правительству районов выполняли ремонтные работы на асфальтовом покрытии и устанавливали новые перила на металлической конструкции моста у Станицы Луганской", - говорится в отчете.