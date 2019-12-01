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01.12.19 08:49

ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ от 30 ноября

Наблюдатели сообщили, что больше всего нарушений в Донецкой области зафиксировано вблизи Светлодарска и возле Донецкой фильтровальной станции.

На Луганщине аналогичные нарушения были неподалеку Золотого-4.

Миссия продолжает наблюдение за участками разведения сил и средств.

"На участке разведения в районе Станицы Луганской команда СММ видела, как рабочие с неподконтрольных правительству районов выполняли ремонтные работы на асфальтовом покрытии и устанавливали новые перила на металлической конструкции моста у Станицы Луганской", - говорится в отчете.

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