ВАКС вернул дело "бриллиантовых прокуроров" в Голосеевский райсуд Киева, обвинительный акт начнут рассматривать заново

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Судебный репортер" со ссылкой на материалы судебного реестра.

Дело три года рассматривалось в Голосеевском райсуде, но в конце сентября он решил передать материалы во вновь созданный ВАКС.

В июле 2015 года, на момент возможного совершения преступления, НАБУ еще не осуществляло свои функции и дело расследовала Генпрокуратура. Однако суд принял во внимание, что прокуроры Владимир Шапакин и Александр Корниец находились на высоких должностях в органах прокуратуры, а сумма инкриминируемой им неправомерной выгоды превышает 500 прожиточных минимумов.

После возвращения в Голосеевский суд обвинительный акт начнут рассматривать заново.

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Напомним: согласно материалам уголовного дела, в 2015 году гражданин Рак передал $150 тыс. долларов Валерию Гибаленко, который был знаком с "бриллиантовыми прокурорами" - тогдашним заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцем и первым замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимиром Шапакиным.

6 июля 2015 года Шапакина и Корнийца задержали в здании Главного следственного управления. При обыске дома у Корнийца были найдены 35 пакетов с бриллиантами, что дало повод СМИ окрестить это дело делом "бриллиантовых прокуроров".