Подозреваемые в ограблении "Ощадбанка"на Русановке задержаны, - Пышный

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве прошлой ночью отделения Ощадбанка". Менее суток понадобилось полиции для того чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства. Несомненная, оперативная и профессиональная работа полиции на всех уровнях: Днепровское управление полиции, Главное управление полиции в городе Киеве, в сотрудничестве со службой безопасности "Ощада"", - написал он.

.Напомним, в ночь на субботу, 30 ноября, неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.

Председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявлял, что злоумышленники похитили около 250 тысяч гривен.

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Что было раньше: В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.