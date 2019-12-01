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01.12.19 10:47

КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работы, осенью линию разграничения пересекли свыше 3,2 млн, - штаб ООС

С 1 декабря все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на востоке Украины перешли на зимний график работы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работы, осенью линию разграничения пересекли свыше 3,2 млн, - штаб ООС 01

"Согласно приказу командующего Объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 года переходят на график зимнего периода", - отмечается в сообщении.

Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00.

За осенний период работы контрольных пунктов въезда-выезда линию разграничения пересекли свыше 3,2 млн человек и 389 тыс. транспортных средств.

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