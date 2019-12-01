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01.12.19 12:23

За ноябрь потери наемников РФ на Донбассе составили 107 человек: 41 оккупант ликвидирован, 66 - санитарные потери, - разведка ОС

В ноябре 2019 года потери российско-оккупационных войск на Донбассе составили 107 человек, из которых 41 были ликвидированы.

боевики

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщаетпресс-центр Операции объединенных сил

"По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 - составляют санитарные потери врага".

В пресс-центре ООС также напомнили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

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