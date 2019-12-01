Нефьодов анонсировал официальный запуск новой Таможенной службы на следующей неделе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завершаем разработку пошагового плана изменений, который будет представлен на следующей неделе вместе с, собственно, официальным стартом работы Гостаможслужбы", - сообщил Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все 16 новых региональных таможен Украины зарегистрированы, - Нефьодов

Напоминаем, президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Гостаможенной службы Максиму Нефьодову запустить новую таможенную службу до 1 декабря 2019 года. До 1 января президент дал поручение запустить полноценную работу "единого окна" на таможне.