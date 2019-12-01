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01.12.19 12:57

Нефьодов анонсировал официальный запуск новой Таможенной службы на следующей неделе

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов анонсировал официальный запуск нового органа на следующей неделе.

Нефьодов анонсировал официальный запуск новой Таможенной службы на следующей неделе

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завершаем разработку пошагового плана изменений, который будет представлен на следующей неделе вместе с, собственно, официальным стартом работы Гостаможслужбы", - сообщил Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все 16 новых региональных таможен Украины зарегистрированы, - Нефьодов

Напоминаем, президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Гостаможенной службы Максиму Нефьодову запустить новую таможенную службу до 1 декабря 2019 года. До 1 января президент дал поручение запустить полноценную работу "единого окна" на таможне.

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