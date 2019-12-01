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01.12.19 12:59

В понедельник на Ривненщине попрощаются с украинским воином Алексеем Капустяном (позывной Качан), погибшим от пули снайпера в районе Водяного

В понедельник, 2 декабря, в селе Кринички Гощанского района Ривненской области, в 11:00 состоится церемония прощания с Алексеем Капустяном (позывной Качан) - сержантом, командиром противотанкового отделения роты огневой поддержки 8-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 29 ноября около 16:00 в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области от смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Алексей Капустян родился 18.10.1993 года в Ривном, жил в Криничках. Срочную службу он проходил в Мариуполе во внутренних войсках, а с началом вооруженной агрессии РФ против Украины добровольцем вступил во 2-й батальон территориальной обороны "Горынь", в составе которого участвовал в боях под Иловайском, вместе с 8-м армейским корпусом при угрозе окружения выходил на территорию, подконтрольную Украине.

После службы в 30-й ОМБр 2016 Алексей перешел в 130-й отдельный разведывательный батальон, где служил в роте огневой поддержки. Затем он перевелся в 24-ю отдельную механизированную бригаду, в которой служил сержантом в должности главного сержанта 2-го взвода 1-й роты в период с 14.11.2018 до 09.08.2019 года.

В ноябре этого года подписал с ВСУ новый контракт.

У погибшего героя остались мать, брат и дочь.

В понедельник на Ривненщине попрощаются с украинским воином Алексеем Капустяном (позывной Качан), погибшим от пули снайпера в районе Водяного 01

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