В СНБО отреагировали на заявление Кривоноса: он остается заместителем Данилова и военнослужащим Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, так в СНБО отреагировали на заявление Кривоноса о его увольнении с двух должностей.

"Сергей Кривонос остается заместителем Секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - говорится в сообщении.

Также в Совете нацбезопасности отметили, что Кривоноса прикомандировали из Минобороны, а поэтому он может быть возвращен в распоряжение министра обороны Украины "в соответствии поставленными задачами".

Напомним, ранее первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос обвинил руководителя ведомства Алексея Данилова в своем увольнении с двух должностей. По словам Кривоноса, его увольнение свидетельствует о нежелании определенных должностных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", "как раз когда мы уже вышли на финиш".

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, а также уволил с должности руководителя и вывел из персонального состава межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

8 ноября Сергей Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде, и решить данный вопрос сможет только президент Украины Владимир Зеленский. "Надеюсь на скорейшую встречу с президентом, чтобы расставить все точки над "и"", - сказал тогда Кривонос.

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