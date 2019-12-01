Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.12.19 14:43

Ночью 30 ноября в Полтаве сожгли волонтерский микроавтобус и повредили 2 мемориала героям войны. ФОТО

В ночь на 30 ноября в Полтаве неизвестные сожгли волонтерский микроавтобус, а так же повредили мемориал памяти Героям российско-украинской войны и мемориальную доску Герою Украины Сергею Лымарю.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава полтавской городской организации ВО "Свобода" Юлиан Матвийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью сразу 3 объекта пострадали в результате лояльного обхождения с сепаратистской мразью, которая живет в нашем городе, и уже даже не стесняется об этом говоить в социальных сетях и в местных СМИ.

1. Волонтерский микроавтобус Фольксваген Т4 сожгли по ул. Сенной

2. Интерактивные мониторы разбиты на мемориале памяти Героям российско-украинской войны у могилы И.П.Котляревского

3. Разбили подставку для цветов на доске Герою Украины Сергею Лымарю

Ночью 30 ноября в Полтаве сожгли волонтерский микроавтобус и повредили 2 мемориала героям войны 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные повредили баннеры в поддержку армии на остановках в Житомире

Ночью 30 ноября в Полтаве сожгли волонтерский микроавтобус и повредили 2 мемориала героям войны 02

Между доской и мемориалом и микроавтобусом не близкое расстояние, достаточно определить авто, на котором передвигались выродки", - написал Матвийчук.

Он призвал СБУ и Нацполицию расследовать данные инцеденты и не спускать дело "на тормозах".

Ночью 30 ноября в Полтаве сожгли волонтерский микроавтобус и повредили 2 мемориала героям войны 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вандал, который повредил надгробия погибших воинов АТО на Черниговщине, задержан, - Нацполиция. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100