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01.12.19 16:03

Аваков - Володину: "Говорите чаще! Это помогает нам лучше понимать истинные устремления "русского мира""

Заявления российских политиков, подобные тому, которое сделал председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин, помогают украинцам лучше понимать истинные устремления "русского мира".

Аваков - Володину: "Говорите чаще! Это помогает нам лучше понимать истинные устремления "русского мира""

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Очередной русский дурак прислал НОВЫЕ СТЕКЛА ДЛЯ РОЗОВЫХ ОЧКОВ сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей"

От себя - господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, Украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира".

Нашим, тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ" - перечитывайте володиных.. а если не доходит сходу, то знайте, что есть многие - такие, как я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Госдумы РФ Володин пригрозил Украине "выходом ряда областей" из ее состава из-за "национализма и притеснения малых народов"

Аваков - Володину: Говорите чаще! Это помогает нам лучше понимать истинные устремления русского мира 01

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