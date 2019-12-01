В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, - Зеленский про референдум 1 декабря

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"90% украинцев на Закарпатье и Волыни, на Донбассе и Львовщине, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке нашей Родины, сказали: Украине - быть!
И это действительно праздник! Потому что в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране", - написал Зеленский.
Президент отметил, что сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой Украине.
"И это - наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!", - добавил Зеленский.