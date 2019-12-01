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01.12.19 16:07

В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, - Зеленский про референдум 1 декабря

Президент Владимир Зеленский напомнил украинцам, что в этот день 28 лет назад состоялся исторический Всеукраинский референдум по поддержке Акта провозглашения независимости Украины.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"90% украинцев на Закарпатье и Волыни, на Донбассе и Львовщине, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке нашей Родины, сказали: Украине - быть!

И это действительно праздник! Потому что в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране", - написал Зеленский.

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Президент отметил, что сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой Украине.

"И это - наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!", - добавил Зеленский.

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В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, - Зеленский про референдум 1 декабря 01

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