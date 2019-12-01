Разминированием Донбасса занимаются 584 сапера от правительственных и неправительственных организаций, - Миноборны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

По данным Министерства обороны, от центральных органов исполнительной власти по состоянию на 1 ноября 2019 года в процесс вовлечены 44 группы разминирования численностью 202 человека. От Вооруженных Сил Украины - 36 групп разминирования (162 человека), от Государственной специальной службы транспорта - 1 группа разминирования (5 человек) и от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 7 пиротехнических расчетов (35 человек).

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Начиная с 2016 года, для ускорения выполнения мероприятий по разминированию Миниобороны Украины привлечены международные неправительственные организации The HALO Trust, "Датский группа по разминированию (DDG)", "Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD)" и национальные неправительственные организации DEMINING SOLUTIONS, "Демайнинг тим фром Юкрейн","Моя безопасная Украина". Всего привлечено 37 групп разминирования общей численностью 382 человека.

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