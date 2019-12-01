Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
01.12.19 18:28

Враг применил на Донбассе запрещенное оружие, с начала суток потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

вертолет,танк,азовское,боец,пушка,воин,попко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, один обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - били неподалеку от Новолуганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял укрепления Объединенных сил у Новогригорьевки (из минометов калибра 82 мм).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разминированием Донбасса занимаются 584 сапера от правительственных и неправительственных организаций, - Миноборны

Потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов 1 декабря не было.

Напомним, 30 ноября российско-террористические войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100