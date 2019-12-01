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01.12.19 18:59

Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

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В 17:15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover . ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской: злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок умер.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 Уголовного кодекса Украины.

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Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 01
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 02
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 03
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 04
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 05

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В то же время, по данным Информатора, в 17:30 на месте уже работали правоохранители. В городе ввели оперативный план "Сирена" по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.

С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле были видны капли крови.

По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находится в машине. Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей случившегося. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение - пока неизвестно. Следствие продолжается.

Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 06
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 07
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 08
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 09
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 10
Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция 11

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