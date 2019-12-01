Гончарук поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума за независимость

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в Фейсбук.

"Сегодня, 1 декабря, Украина отмечает важную дату в истории - двадцать восьмую годовщину проведения Референдума за независимость. Всего за один день более 90% граждан Украины подтвердили свое желание жить в независимом государстве. Мы должны всегда держаться вместе, поддерживать друг друга. Только так наше государство будет оставаться свободным и сильным", - написал Гончарук.

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Напоминаем, 1 декабря 1991 в Украине состоялся Всеукраинский референдум, на котором 90,92% избирателей был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой.

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