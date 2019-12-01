На Киевщине полиция разыскивает пропавшего без вести военного капеллана. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Личный состав полиции региона поднят по тревоге, привлечены все подразделения превентивной деятельности и уголовная полиция.

Приметы разыскиваемого: мужчина в возрасте 45-ти лет, спортивного телосложения, рост около 185 см., темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, усы и борода. На момент исчезновения, вероятно, был одет в темную куртку и камуфляжные штаны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Полиция! Быстро на пол", - КОРД на Киевщине задержал подозреваемых в жестоком избиении мужчины в Борисполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данным СМИ пропавший - священник УПЦ КП Сергий (Струк), военный капеллан, участник боевых действий, настоятель и председатель религиозной организации "Религиозная община Приход святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии".