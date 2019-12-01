Поддержка Украины - в собственных интересах Европы, - Туск на вручении премии имени Марион Денгофф

Об этом оба политика сказали в воскресенье, 1 декабря, во время вручения Туску премии имени Марион Денгофф за понимание и примирение между народами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В частности Гаук отметил, что "сохранение единства ЕС было определяющим направлением" деятельности Туска на посту президента Европейского совета. "Его беспокоила агрессивная политика (президента России Владимира. - Ред.) Путина, которая проявилась не только в аннексии Крыма и на Востоке Украины, но и в его попытках раскола внутри ЕС", - цитирует Гаука агентство новостей dpa.

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Туск в своей речи при получении премии обратился к европейцам с призывом не допустить раскола в своих рядах. По мнению Туска, страны Европы должны поддерживать трансатлантические отношения, независимо от того, кто на данный момент является президентом США.

Также он указал не необходимость не оставлять Украину на произвол судьбы. "Поддержка Украины - в собственных интересах Европы", - подчеркнул Туск. По его мнению, европейская безопасность важнее краткосрочных интересов в России.

Основанная в 2002 году премия имени графини Марион Денгофф вручается за сделанный вклад в примирение между народами. Также в этом году эту премию получило международное молодежное экологическое движение Fridays For Future.

Напомним, 1 декабря приступил к работе новый президент Европейского совета Шарль Мишель. Дональд Туск находился на этой должности с 1 декабря 2014 года.

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