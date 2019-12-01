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01.12.19 21:27

Готовы принять пару областей РФ, для восстановления исторической справедливости, - Кулеба в ответ на заявления Володина

Угрозы главы Госдумы России Вячеслава Володина о возможном выходе ряда областей из состава Украины голословны.

Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал вице-премьер.

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Готовы принять пару областей РФ, для восстановления исторической справедливости, - Кулеба в ответ на заявления Володина 01

Напомним, председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине тем, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Таким образом Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

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