В Украине есть технологии, способные решить проблему водоснабжения на Донбассе, - Бабак

Об этом заявила в программе "Субботнее интервью" на Радіо Свобода министр развития общин и территорий Алена Бабак, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украине есть технологии, и они отработаны уже в Алчевске, по очистке шахтных вод. И сегодня представители университета имени Сикорского вместе с представителями бизнеса готовят это предложение по использованию технологии очистки шахтных вод, в частности для Торецка. Я не говорю, что это единственная технология, которая возможна", - сказала Бабак.

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Она добавила, что "на самом деле у Донецкой, Луганской, Херсонской областей есть проблема не только отсутствия воды, но если вода даже есть, она имеет очень высокое содержание соли". "Поэтому необходимо использовать методики опреснения и методики очистки воды... Эти проекты не очень дорогие. Я видела, что около 300 000 гривен, то есть это не "большие" проекты", - отметила министр.

Подконтрольный правительству Украины город Торецк получает питьевую воду из Горловки, контролируемой российскими наемниками. В городе очень большая проблема с водоснабжением. Актуальна нехватка воды и во многих других городах Донбасса.