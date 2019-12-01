SaveФОП: предприниматели завтра будут пикетировать заседание фракции "Слуги народа"

Об этом сообщается на telegram-канале SaveФОП, передает Цензор.НЕТ.

"В понедельник, 2.12.19, предприниматели движения #SaveФОП/#ЗахистиФОП проведут пикетирование КВЦ "Парковый" (Парковая дорога, 16a, г. Киев), где будет проходить заседание фракции ПП "Слуга народа". Предприниматели будут требовать от депутатов стать соавтором законопроектов Антона Полякова об отмене норм заложенных недавно принятыми Законами Украины 128-IX, 129-IX, которыми фактически уничтожается упрощенная система налогообложения, учета и отчетности", - говорится в сообщении.

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Сергей Доротич уточняет в Facebook, что начнется пикет в 16:30 под КВЦ "Парковый" ("вертолетная площадка Януковича, где будет заседать фракция "Слуг"). Во вторник, 3 декабря, с 09:00 будет большой митинг на Банковой.

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Напомним, 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты.

Указанные законы остро критикуют предприниматели. В частности, некоторые крупные розничные сети угрожают, что вступление в силу этих законов приведет к закрытию их бизнеса. В налоговой и правительстве эти заявления отвергают, отмечая, что на честный бизнес реализация этих законов никак материально не повлияет.

17 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении кассовых аппаратов для ФЛП и моратории на проверку их деятельности на 2 года.

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