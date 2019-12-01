РФ в очередной раз пытается разыграть в Украине "национальный вопрос", - Боднар о словах Володина

Как написал в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, формулировка "малые народы" никогда не использовалась в Украине, поскольку все народы, этносы, этнические группы абсолютно равны в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты, передает Цензор.НЕТ. Однако, по его словам, "в России доминирует подобное дискриминационное разделение на т.н. "большие" и "малые" народы, соответственно, с "большими" и "малыми" правами.

Боднар также заявил, что провокационные формулировки Володина и тон заявления направлены против территориальной целостности Украины и укладываются в логику продолжения гибридной агрессии России против Украины.

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Представитель МИД заявил, что в словах Володина очевидно стремление разжечь межнациональную вражду в Украине.

Напомним, председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине тем, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Таким образом Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

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