Санкции США против "Северного потока-2" коснутся европейских компаний, прокладывающих трубы по дну Балтийского моря, - Bild

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники и выступление на конференции по безопасности в Галифаксе главы сенатского комитета по международным делам Джима Риша, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в правила, которые ограничат доступ европейских компаний на американский рынок, может попасть швейцарская Allseas, которая специализируется на заключении под водой труб и кабелей. Bild указывает, что под угрозой находятся и несколько немецких компаний, работающих вместе с "Газпромом". Издание добавляет, что ограничения могут быть введены еще до католического Рождества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Дании обжаловали разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2"

О подобных намерениях в конце ноября уже сообщал Риш. По его словам, положение о санкциях против компаний, участвующих в "Северном потоке-2", будет добавлено к законопроекту о военном бюджете США на том основании, что на подготовку отдельного санкционного документа нет времени, учитывая тот факт, что трубопровод скорее всего достроят в ближайшие несколько месяцев.

Defense News предусматривало, что санкции будут близки к документу "О защите энергетической безопасности Европы" и коснутся, прежде всего, тех компаний, которые будут предоставлять свои специализированные суда для укладки труб. Однако собеседник Bild заявил, что целью является полное прекращение строительства. "Если никто ничего не будет делать, то никто и не пострадает", - добавил он.

Напомним, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Читайте также: Украина будет подавать апелляцию на решение Дании разрешить строительство "Северного потока-2", - Оржель

Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1" до конца 2019 года. В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. В конце октября этого года Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма (остров в Дании) протяженностью 147 км.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является "Газпром". Финансирование проекта ведут европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall. Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины заявили, что рассматривают возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить прокладку "Северного потока-2" в своих водах.