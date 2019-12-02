Саудовская Аравия возглавила G20, несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека

Богатая нефтью ближневосточная страна сменила на этой должности Японию и будет председательствовать в G20 в течение года, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Следующий саммит Группы ожидается в Рияде 21-22 ноября 2020 года.

В то же время королевство подверглось жесткой критике после убийства публициста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года, а также из-за притеснения женщин-активисток и участие в войне в Йемене.

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По заключению разведки США, убийство Хашогги заказал кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

29 ноября организация Amnesty International призвала членов G20 "давить на руководство Саудовской Аравии, чтобы заставить его прекратить практику недопустимых нарушений прав человека".

"Лидеры G20 не должны и в дальнейшем игнорировать ужасную ситуацию с правами человека в (Саудовском. - Ред.) Королевстве ради выгодных бизнес-связей", - говорится в заявлении организации.

Саудовская Аравия - одна из самых консервативных и закрытых стран мира. Там до сих пор проводятся казни, применяются телесные наказания, а права женщин ограничены. Им, как и раньше, запрещено выезжать за пределы страны без разрешения родителей или мужей.

Однако власти королевства в последние несколько лет провели несколько реформ, которые должны повысить привлекательность страны за рубежом и изменить ее имидж в мире. Многие из этих реформ продвигает наследный принц Мохаммед бин Салман, которого Турция и некоторые другие страны считают причастным к убийству журналиста Джамала Хашогги.

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