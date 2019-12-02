Китай и Россия заинтересованы в усилении влияния на Балканах, - глава Минобороны Германии Крамп-Карренбауэр

Такое мнение высказала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в воскресенье, 1 декабря, в Приштине во время своего визита в Косово, где солдаты Бундесвера участвуют в миссии Североатлантического альянса (НАТО), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Мы знаем, что на весь регион Китай, а также Россия смотрят с особым интересом", - отметила немецкий министр, цитирует информагентство Reuters. Имея в виду именно Россию, глава оборонного ведомства ФРГ отметила, в частности, что на Балканах применяются те же формы воздействия, которые уже испытывались в странах Балтии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с руководством немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые" санкции против РФ и инвестиции в Украину. ФОТО

Кремль так же неодобрительно воспринимал попадание стран Балтии в сферу влияния Запада, как сейчас критически воспринимает ориентацию Косово на вступление в ЕС и НАТО.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Косово как независимая страна может самостоятельно решать свое будущее. "Это соответствует нашему пониманию и нашим ценностям в вопросе политического суверенитета государств", - добавила министр.

Такие заявления Крамп-Карренбауэр сделала за несколько дней до проведения саммита НАТО в Лондоне.

Как сообщалось, недавно президент Франции Эммануэль Макрон заблокировал начало переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании вопреки желанию других стран-членов Евросоюза.

Также читайте: Россия пытается ослабить и дестабилизировать ЕС, - преемница Меркель Крамп-Карренбауэр