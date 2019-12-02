49 граждан Украины не смогли вылететь из Берлина из-за больших очередей на паспортном контроле, - посольство

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в ФРГ в Facebook.

"1 декабря за больших очередей на паспортном контроле в берлинском аэропорту "Шьонефельд" 49 граждан Украины не успели на свои рейсы по маршрутам "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair и "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair.

Благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела Посольства Украины в ФРГ с полицией и сотрудниками аэропорта удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты. Уже завтра все граждане Украины смогут улететь по маршруту", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что действия сотрудников Посольства и МИД Украины были высоко оценены со стороны граждан.

"Во избежание подобных случаев в будущем консулы советуют с большим запасом времени прибывать в аэропорт, поскольку меры безопасности по проверке ручной клади требуют тщательной обследования".