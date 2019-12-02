Польская авиакомпания LOT запустит рейсы в Ивано-Франковск

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Отмечается, что национальный польский перевозчик запросил слоты на выполнение рейсов. Всего LOT подал заявки на получение слотов в 15 аэропортов для осуществления полетов в период летней навигации 2020 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иностранная компания планирует купить самолеты "Антонова" и зайти на украинский рынок перевозок, - Криклий

При этом, некоторые новые рейсы уже объявлены, о других, вероятно, станет известно в ближайшем будущем. Среди них и украинский аэропорт.

"Полная новинка, в свою очередь, Ивано-Франковск", - сообщают польские журналисты.

Сейчас LOT летает в Украину в аэропорты Борисполь, Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одесса.