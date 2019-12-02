Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.12.19 10:12

Некоторые страны ЕС резко выступают против нормализации отношений с Россией, - глава европейской дипломатии Боррель

Часть стран ЕС не хотят двигаться в сторону нормализации отношений с Россией, заявил в воскресенье новый глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

боррель

"Это вопрос (отношения с РФ. - Ред.), по которому нет единства. Некоторые страны резко выступают против нормализации отношений с Россией. В то же время другим хотелось бы сделать это. Санкции (против РФ. - Ред.) введены, однако сами по себе они не могут считаться политическим курсом", - сказал он в интервью газете El Pais, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Боррель констатировал, что еще одна тема, которая вызывает споры между странами ЕС - это сотрудничество с Китаем. В частности, как сообщалось, речь идет о спорах насчет реализации китайского проекта "Один пояс - один путь".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия - враг Европы. Нужно укреплять Украину и сохранять санкции против РФ, - возможный преемник Могерини Боррель

"Здесь есть разногласия: некоторые страны очень хотят заключать соглашения с Китаем, а у других есть опасения", - сказал глава дипломатии ЕС.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100