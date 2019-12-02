В ноябре Украина получила 250 флаконов дифтерийного антитоксина. Минздрав обещает в скором времени доставить его в регионы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 29 ноября создан централизованный запас сыворотки, что позволит оперативно предоставлять необходимое количество доз для лечения в случае необходимости. Дополнительно сыворотки будут распределены и доставлены в регионы в ближайшее время. 38 флаконов дифтерийного антитоксина уже предоставлены Закарпатской области.

Также в регионах еще остается запас сыворотки, который был получен в качестве гуманитарной помощи в августе 2019 от ВОЗ.

Дифтерийный антитоксин используется исключительно для лечения дифтерии. Количество доз и необходимость введения определяется врачом.

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Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Это опасная болезнь, которая угрожает летальным исходом. Поэтому самым надежным способом защиты от болезни является вакцинация как детей, так и взрослых, согласно календарю прививок.

Сейчас в Украине более 5 млн доз вакцины от дифтерии, которые распределены по всем областям. В течение декабря регионы дополнительно получат 75 тыс. доз вакцины для профилактики дифтерии и столбняка адсорбированного (АДС), которая уже доставлена ​​в Украину. Бесплатные прививки можно сделать, обратившись к педиатру, терапевту или семейному врачу, с которым заключена декларация.

В ведомстве также напомнили, что в 1991-1998 годах в Украине была эпидемия дифтерии. Причиной был крайне низкий уровень вакцинации детей и ревакцинации взрослых. Тогда заболели 20000 человек 696 пациентов умерли.

За последние годы в Украине регистрировались единичные случаи заболевания дифтерией: 2011 год - 8 случаев, 2012 - 5 (среди них - 1 ребенок) 2013 - 6 (среди них - 2 ребенка), 2014 - 4 (среди них - 1 ребенок), 2015 - 2 (среди них - 1 ребенок), 2016 - 4 взрослых (1 - в Ивано-Франковской области, 1 - в Одесской и второй Киеве), 2017 - случаев заболевания дифтерией зарегистрировано не было, в 2018 году 10 случаев.

По состоянию на конец ноября 2019 в Украине было зарегистрировано 23 случая дифтерии.