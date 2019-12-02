Зеленский - западным СМИ: "В любом случае я не начну войну на Донбассе"

Об этом он сообщил в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время".

"В любом случае я не начну войну на Донбассе", - сказал он.

Глава государства осудил призывы активистов вернуть Донбасс силовым путем и выразил уверенность, что за ними стоят представители предыдущей власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы в ОРДЛО могут проходить только по украинскому законодательству и при отсутствии вооруженных группировок, - Зеленский

"Я знаю, что есть много горячих голов, особенно тех, кто в настоящее время гуляет по улицам, говорящих: Давай, мы заберем Донбасс! Но за какую цену? Я считаю, что этими людьми руководят предыдущие власти. И, честно говоря, меня это удивляет. И не только меня — спросите политиков за границей. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: Это наша страна, завтра мы ее вернем", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко "подталкивает людей к Майдану", потому что выступает против разведения сил на Донбассе.