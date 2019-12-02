Церкви призывают все парламентские фракции доработать законопроект №0931

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Институт религиозной свободы", религиозное сообщество убеждает парламентариев, что в редакции Комитета этот проект угрожает свободе совести и свободе выражения мнений, а потому не может быть проголосован как закон.

Обращение с аргументами, которые подтверждают необходимость доработки законопроекта № 0931, направили к парламентским фракциям руководители различных конфессий, среди которых:

Православная Церковь Украина

Украинская Православная Церковь

Украинская Греко-Католическая Церковь

Римско-Католическая Церковь в Украине

Всеукраинский Союз Церквей евангельских христиан-баптистов

Украинская Церковь христиан веры евангельской

Церковь адвентистов седьмого дня

Объединение иудейских религиозных организаций Украины

Духовное управление мусульман АР Крым



Также Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины, который объединяет 12 религиозных объединений протестантского вероисповедания, призвал Верховную Раду не голосовать поспешно за законопроект № 0931, а учесть поправки религиозной общины при повторном втором чтении.

Ранее Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил Президенту Украины и руководству парламента обращение с просьбой о доработке законопроекта № 0931, чтобы борьба с дискриминацией не привела к ущемлению конституционных прав граждан на свободу совести и самовыражения.

Ряд общественных организаций и частных образовательных учреждений поддержали замечания религиозной общины и также потребовали от парламентских фракций более тщательной доработки этого законопроекта, среди них: Ассоциация христиан юристов "Хушай", ВБФ "За достоинство человека", общественное движение "Все вместе!".

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