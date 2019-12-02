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02.12.19 11:29

Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку. ФОТОрепортаж

Участница боевых действий Маруся Звиробий (настоящее имя - Елена Самбул (Беленькая)) пришла на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Утром 2 декабря Маруся Звиробий в сопровождении адвокатов вошла в здание ГБР.

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Тем временем, под зданием ГБР проходит акция в поддержку Звиробий. Митингующие держат игрушечные пистолеты, плакаты высмеивающие ситуацию с уголовным преследованием ветерана АТО, а также портреты Зеленского с красной точкой/кляксой на носе.

Позже Звиробий с адвокатами вышли из здания ГБР. Она рассказала, что оставили следователям ГБР свои вопросы относительно происходящего, так как на данный момент не ясно, какой у Звиробий статус и пр.

Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 01
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 02
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 03
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 04
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 05
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 06
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 07
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 08
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 09
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 10
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 11
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 12
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 13
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 14
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 15
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 16
Звиробий пришла в ГБР, но на допросе не была: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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