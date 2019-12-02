Беглый Курченко задолжал железнодорожникам оккупированного Донбасса около $5,5 млн

Об этом говорится в материале "НВ" со ссылкой на копии внутренних документов наемников РФ, полученные от украинских спецслужб, передает Цензор.НЕТ.

Бизнесмен Сергей Курченко, контролирующий большую долю угледобывающей промышленности ОРДЛО, накопил за 2019-й год около $4 млн долгов за железнодорожные перевозки предприятию "Донецкая железная дорога", которая объединяет дороги ОРДЛО.

"Руководство" дороги просит так называемого "министра доходов и сборов "ДНР" Евгения Лавренова помочь с возвращением долгов "Внешторгсервиса" Сергея Курченко. Отмечается, что в таких условиях предприятия не могут выплачивать зарплату, а рабочие угрожают забастовками. Задолженность по зарплатам составляет больше 1 млн долларов.

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Сообщается, что железная дорога будет вынуждена остановить перевозки не только грузов филиалов ЗАО "Внешнеторгсервис", но и других грузоотправителей, что парализует работу промышленности.

"Остановка работы жд транспорта приведет к срыву поставки необходимых грузов для подготовки коммунальных объектов, предприятий и учреждений "ЛНР" в зимний период", — жалуется начальству "гендиректор Луганского подразделения" Николай Бабойдо.