Рада приступит к работе над новым законопроектом об особом порядке самоуправления в ОРДЛО после встречи в "нормандском формате", - Завитневич

Как передает Цензор.НЕТ, об со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Пока нас не привлекают (к работе над законопроектом. - Ред.). Такого законопроекта я не видел и мы, наверное, все ждем встречи президента в Нормандском формате 9 декабря. Я думаю, что 10-го или максимум 11-го (декабря. - Ред.) уже будут какие-то решения, и для парламента в том числе. Пока над таким законопроектом мы не работаем", - сказал Завитневич.

Глава парламентского комитета также подчеркнул неприемлемость для Украинского государства недавнего высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Украина должна вести переговоры об урегулировании ситуации на востоке страны с представителями ОРДЛО.

"Позиция не только моя, но и всех наших политиков, государственных деятелей, президента - нам не нужно вступать с ними в переговоры. У нас Россия – страна агрессор и разговаривать надо с Российской Федерацией", - подчеркнул Завитневич.

Отметим, 31 декабря 2019 года заканчивается действие закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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