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02.12.19 12:15

Зеленский соболезнует семьям погибших на Донбассе сотрудников ЦСО СБУ и обещает добиться прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким двух погибших бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ на Донабассе и пообещал обязательно добиться прекращения огня.

Зеленский соболезнует семьям погибших на Донбассе сотрудников ЦСО СБУ и обещает добиться прекращения огня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook в понедельник.

"Двое погибших военнослужащих… Вечная память героям. Соболезнования семьям и близким. Теряем лучших. Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев", - написал он.

Как сообщалось, 1 декабря во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины - Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

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