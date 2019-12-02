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02.12.19 12:19

Задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок, - полиция Киева

Полиция Киева задержала подозреваемых в совершении в воскресенье вечером обстрела автомобиля "Range Rover" в центре столицы, в результате которого погиб 3-летний сын депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.

Задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок, - полиция Киева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция на своей странице в Фейсбук.

"Полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся безотлагательные следственные действия", - говорится в сообщении полиции Киева.

Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника.

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