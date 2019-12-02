Полное непонимание сути таможенной работы... Разговор с другой планетой какой-то, - координатор движения "Нет коррупции на транспорте" Захаров о встрече с Нефьодовым. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат Одесского горсовета, координатор движения "Нет коррупции на транспорте" Александр Захаров на своей странице в Facebook.

"Вопросы брокеров: засилие СБУ на досмотровых рампах. Для чего, зачем, когда закончится?

Мой обычный вопрос: Вот Вам сводка по формам контроля. Более 3 тыс в мес. (!!!) при вымученных 3-х протоколах... Зачем? Кроме того, Вы понимаете, что каждое из 2,5 тыс. взвешиваний это - 2,5 тыс. коррупционных действий. Т.к. найти 50-100-200 кг разницы в весе на 40-тонной фуре инспектору, более чем элементарно. Т.е. "приговорить" экспедитора расстаться с 50-100 долл, чтобы не стояла машина в порту на выяснениях сутками, также более чем элементарно. Схема изначально идеально коррупциемкая: в портах нет таможенных весов для контейнеров, нет методики, нет порядка принятия решения, нет НИЧЕГО для законных действий должностных лиц таможни. Есть только исключительно желание что-то вымутить.

Не возымело на совещании... Таможня: "Нам порядок (методика определения веса) не нужен... Мы стремимся к 100% взвешиваний..."

К сожалению, полное непонимание роли, задач, функций государственного органа в обеспечении работы бизнеса в портах", - написал он.

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Также Захаров отметил, что из вопросов, которые остались незаданными, были следующие:

• зачем взвешивать холодильники, стиральные машины и подобное в контейнерах

• как определять точно вес пустого контейнера при принятии решения

• как учитывать естественные расхождения в документах и на весовых комплексах разных стран.

• как учитывать вес снега на крыше, вес льда в рефе.

"Приходится уходить в теорию, но на практике пока - непонимание сути таможенной работы от тех, кто должен был бы понимать уже...

Еще пример, таможня: "Мы будем взвешивать 100% контейнеров при выгрузке с судна..." Ок, а как пострадает от этого скорость обработки судна? А Вы уже сертифицировали крановые весы? У Вас есть методика принятия решения в зависимости от расхождения в весе контейнера? А если крановщик не до конца остановил контейнер на весу или ветер такой, что контейнер качает... Порт Лос Анджелес в сутки грузит 30 тыс. контейнеров, Вы можете представить себе что там будет, если таможня захочет взвешивать все 100% контейнеров? Отвечаю: ничего не будет работать, порт остановится, полстраны встанет в ожидании грузов. Сколько времени будет на посту таможенный начальник страны после такого решения? Нисколько... Очень быстро освободится, чтобы думал государственно, для бизнеса!

Надо продолжать объяснять, требовать, настаивать. Что еще? Разговор с другой планетой какой-то...", - написал депутат.