Если кто-то надеется, что будут отваливаться какие-то территории, то это лишь мечты, - Разумков в ответ на заявление Володина

Об этом Разумков сказал во время Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я хотел бы отметить, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ. Так, он многонациональный, да, он может говорить на разных языках, но это единственный народ, это единственное государство, и я хотел бы всех заверить, что если кто-то надеется, что будут отваливаться, отходить, теряться какие-то территории, то это лишь мечты. Мы, как государство, будем прилагать максимум усилий для того, чтобы объединять и консолидировать народ", - сказал Разумков.

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Напомним, председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине тем, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей". Таким образом Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.