Коррупционер мутирует и приспосабливается. Выявлять таких людей становится все сложнее, - врио НАПК Новак

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала временно исполняющая обязанности председателя Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталия Новак.

"Некоторые нарочно записывают больше, особенно налички. Потому что считают, что первая декларация в какой-то мере - нулевая. Таким образом пытаются легализировать деньги, происхождение которых не всегда легко подтвердить. С другой стороны, сегодня многие не хотят декларировать свое имущество и записывают его на бабушек, дедушек, теть, дядь, каких-то соседей, бухгалтеров и так далее. Выявлять таких людей становится все сложнее и сложнее. То есть наш коррупционер мутирует. Меняется законодательство - и тут же коррупционер смотрит: а как же мне приспособиться, чтобы не засветить, что и где я взял?" - рассказала Новак.

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"Сегодня же на вопрос "А где ты взял?" вариантов ответа множество. "Заработал в 90-е годы. 24 квартиры, 17 машин. – А ты где взял? – А я выиграл в лотерею. – А ты где взял? – А мне папа оставил наследство, ячейку в банке, я открыл, а там – 900 тысяч долларов". И таким образом, когда правоохранительные органы хотят привлечь человека за незаконное обогащение, он рассказывает, что где-то когда-то заработал сам или его родители. И есть срок исковой давности, по истечении которого вы не сможете, даже если хотите, привлечь его к ответственности", - отметила врио НАПК.

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