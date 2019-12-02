Труба и все руководство ГБР должны быть завтра же уволены парламентом, - нардеп от "Голоса" Устинова привела статистику "успешных" дел Госбюро. ИНФОГРАФИКА

Об этом на своей странице в Facebook написала депутат ВР от партии "Голос" Александра Устинова, передает Цензор.НЕТ.

"Сделала запрос и узнала, что же это за тысячи "успешных" дел, о которых рапортует руководитель ГБР Роман Труба.

Так вот оказывается, что 66% дел, которые довело до суда ГБР - это дела о "самовольном оставлении места службы". Работают, так работают, сажая ребят за решетку за то, что военную часть оставил. Для этого точно надо было такой новый мощный правоохранительный орган создавать", - написала она.

По словам Устиновой, по серьезным статьям в ГБР с показателями "все плохо": "По "коррупционным" статьям этот процент "успешности" и переданных дел в суд не доходит не то, что даже 1%, а иногда и до сотой процента".

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"Именно из-за такой "успешной" работу самого мощного в Украине правоохранительного органа, ребят из военных частей вылавливает, Роман Труба и все руководство ГБР должны завтра быть уволены парламентом. Нам нужно новое руководство органа, которое будет заниматься реальными делами, а не набивать себе статистику", - отметила нардеп.

"К сожалению Труба как видим очень быстро заржавела, поэтому надо менять на новую и голосовать за законопроект # 2116", - резюмировала Устинова.