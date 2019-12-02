Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
02.12.19 12:55

Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук. ВИДЕО

Проводить всеукраинский референдум о создании рынка земли нет необходимости, поскольку этот пункт был частью предвыборной программы президента Украины Владимира Зеленского, которому народ предоставил мандат доверия на реализацию земельной реформы, заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"В программе президента Украины Владимира Зеленского как один из ключевых был указан пункт о создании рынка земли. Учитывая 73% граждан Украины, которые приняли участие в голосовании и поддержали Владимира Зеленского, мы можем говорить о том, что мандат доверия на реализацию этого пункта был ему предоставлен", - заявил Стефанчук в понедельник на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, по словам первого вице-спикера, он лично подал правки в законопроект ко второму чтению, которые сделают невозможной продажу сельскохозяйственной земли иностранным физическим и юридическим лицам без проведения всеукраинского референдума.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нужен баланс между скоростью и качеством, - Стефанчук предлагает голосовать за законопроекты в специально отведенный для этого день

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100