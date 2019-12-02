Принято политическое решение о смене руководства стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго", - Оржель. ВИДЕО

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - сказал он на пресс-конференции в Киев в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

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Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

По словам Оржеля, новый руководитель "Энергоатома" будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.