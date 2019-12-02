Убийство журналистки-автора "панамского досье" Галиции: премьер Мальты объявил о скорой отставке после протестов

Как инфоримирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь", об этом сообщает Times of Malta.

Мускат пообещал 12 января уйти в отставку с поста лидера Лейбористской партии, а затем - с поста премьер-министра. Он продолжит исполнять свои обязанности до этого дня. Мускат добавил, что проинформировал президента.

Издание отмечает, что протестующие в Валлетте требовали немедленной отставки премьер-министра ради обеспечения правосудия в деле об убийстве журналистки.

Лидер Националистической партии Адриан Делия заявил, что оппозиция больше не признает легитимность Муската и будет бойкотировать деятельность правительства.

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Дафне Каруана Галиция, журналистка Times of Malta, погибла в октябре 2017 года при взрыве автомобиля. Она специализировалась на расследованиях о коррупции и связях чиновников с криминалом. Была известна публикациями на тему "Панамского архива".

В 2016 году Каруана Галиция обвинила Джозефа Муската и его жену в коррупции. Журналистка утверждала, что у супруги премьер-министра есть офшорная компания в Панаме, которая сотрудничает с компанией, связанной с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева.

В ноябре 2019 года полиция задержала бизнесмена Йоргена Фенека — он владеет компанией в Дубае, которую журналистка связывала с политиками Мальты. Мускат подтверждал, что следствие интересуется Фенеком, но от дополнительных комментариев отказывался.