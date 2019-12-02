Прямые поставки газа в Украину из РФ напрямую зависят от компенсации "Газпрома" по арбитражам, - Оржель

"Есть зафиксированные соответствующие обязательства на уровне арбитражей: если это связано с прямым поставками, то мы прямые поставки связываем непосредственно с компенсацией этих долгов", – заявил он на брифинге в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам министра, в вопросах объемов и сроков поставки Украина максимально координируется с европейской стороной, так как это для европейских партнеров также критически важные моменты.

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При этом Оржель подчеркнул: сохранение транзита газа важно, чтобы не было "никаких технических проблем" или включения украинской газотранспортной системы в реверсном режиме.

Он также указал, что с прекращением транзита возможен рост цены газа на европейских рынках и на украинском рынке.

Вместе с тем, Оржель рассчитывает, что следующий раунд трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-РФ по транзиту российского газа после 1 января 2020 года состоится 5 декабря.

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"По поводу ближайшей даты у меня есть надежда, что предварительно это будет 5 декабря. Но при этом две стороны (украинская и европейская. - Ред.) готовы в любой момент", – сказал он.