Убийство ребенка в центре Киева: Киллер не учел скорость машины, он действовал не один, задержан 18-летний подозреваемый

По данным источников Цензор.НЕТ, подозреваемому 18 лет, собираются различные материалы по его действиям.

По материалам следствия, киллер произвел один выстрел из винтовки калибра 7,62 мм.

"Он караулил Соболева близ ресторана "Марио", опознал свою жертву в темноте. Очевидно, он получил наводку. Выстрел был произведен с небольшого расстояния, киллер целился в находившегося за рулем Соболева, но не учел скорость движения машины. Скорее всего, киллер действовал не один, и это заказное покушение", - пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Среди рассматриваемых следствием версий, по данным источников, - конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью "Обжора". Вокруг объектов Соболева на Донбассе в 14-17 годах в Мариуполе происходила серия столкновений, в которых принимали участие различные силовые группы поддержки, нанятые для защиты своих интересов и для рейдерства", - добавил он.

Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника.

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